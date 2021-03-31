Спикер Кремля Дмитрий Песков дал оценку демографической ситуации в России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков дал оценку демографической ситуации в России.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство принимает "весьма интенсивные" меры, чтобы повысить уровень рождаемости в стране, однако устранить проблему пока не удается. "Наша демографическая ситуация находится в очень плохом положении", – подчеркнул он.Спикер Кремля рассказал, что в каждом регионе страны своя динамика прироста и убыли населения, и назвал демографию "хитрой штукой". По данным , в прошлом году в 58 регионах страны численность населения пошла на убыль, а в трех субъектах – никак не изменилась.Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России не исчерпан потенциал увеличения количества россиян. Вместе с этим она отметила, что пандемия коронавирусной инфекции сыграла свою роль – принятые в 2020 году решения будут иметь эффект лишь через некоторое время.Напомним, в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Среди них – увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, а также помощь в раскрытии талантов, передает издание "Известия".Ранее "Дни.ру" написали, что количество жителей России в прошлом году сократилось на полмиллиона. Подробности – в .