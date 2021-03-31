Конкурс управленцев Лидеры России полностью оправдывает ожидания и является одним из самых эффективных кадровых проектов в стране, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что за несколько лет в нем приняли участие сотни тысяч человек.

Конкурс управленцев полностью оправдывает ожидания и является одним из самых эффективных кадровых проектов в стране, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что за несколько лет в нем приняли участие сотни тысяч человек.Аналогов конкурса "Лидеры России" в мире нет, отметила Матвиенко. «Это один из самых эффективных кадровых проектов в нашей стране — около 700 тысяч человек уже приняли участие в конкурсе», — сказала парламентарий.Она напомнила, что победители получают высокие должности. Политик сравнила конкурс "Лидеры России" со скоростным лифтом, который поднимает участников на разные этажи госуправления.По ее мнению, у "Лидеров России" есть большой нереализованный потенциал. В Совете Федерации внимательно следят, чтобы в конкурсе могли принять участие представители всех регионов, заключила спикер СФ.В четверг, 31 марта, участников четвертого сезона "Лидеров России". Она продлится до 26 апреля, в середине июня завершатся дистанционные испытания.В конце лета и начале осени начнутся полуфиналы треков, а суперфинал пройдет в марте следующего года. Победителей конкурса в течение года будут курировать наставники – политики, бизнесмены и другие.Четвертый сезон "Лидеров России" разделен на восемь треков. Шесть из них основные: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Два дополнительных направления – международное и студенческое. Участники могут выбрать один трек.За три года на конкурс подано 660 тысяч заявок из всех российских регионов и 68 стран мира. Победителями стали 313 участников. 270 человек получили высокие посты.