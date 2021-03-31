Соревнования соберут 12 команд из Швейцарии, Швеции, Турции и России.

Международный турнир по кёрлингу «WCT Murom Classic 2021» среди мужских команд планируется провести в Муроме с 26 апреля по 1 мая. Соревнования соберут 12 команд из Швейцарии, Швеции, Турции и России. Также будут организованы промо-дорожки для игры в кёрлинг, на которых титулованные российские кёрлингисты проведут мастер-классы. Для Владимирской области этот турнир станет презентацией кёрлинга, который входит в программу Олимпийских игр.Кроме того, планируется открытие отделения кёрлинга при спортивной школе в Муроме. До 1 августа утвердят программу подготовки по этому виду спорта, актуализируют все необходимые документы. Подготовлен список необходимого инвентаря и оборудования для кёрлинга. С 1 сентября по всем общеобразовательным школам Мурома будет производиться набор детей для занятий кёрлингом.Возглавить тренерский состав может Маргарита Фомина – заслуженный мастер спорта России, трёхкратная чемпионка Европы, участница зимних Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, 5-кратная чемпионка России по кёрлингу. С ней обговорены все условия, Фомина уже дала согласие на переезд в Муром. Также готовы приступить к работе 2 тренера, которые пройдут повышение квалификации.Фото