42-летнему местному жителю неизвестный позвонил на телефон, представился сотрудником безопасности банка.

42-летнему местному жителю неизвестный позвонил на телефон, представился сотрудником безопасности банка.Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита похитил 830 000 рублей, которые муромлянин "собственноручно" перевел через терминал на неустановленный номер счета. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил портал Муром 24.Это не единственная жертва мошенников на минувшей неделе. Аналогичные преступную схему злоумышленники провернули в другие дни. 22 марта житель 1983 года рождения перевел лже-сотрудникам банка более 100 тысяч рублей, а 25 марта на удочку мошенников попалась 38-летняя женщина: она отравила свыше 400 тысяч рублей.Фото