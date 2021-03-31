Ферма в деревне Нечаевская загорелась в час ночи.

Ферма в деревне Нечаевская загорелась в час ночи.Из-за позднего обнаружения и сообщения по прибытию к месту наблюдалось открытое горение части фермы, существовала угроза распространения огня всё строение. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и ликвидировали пожар на площади 800 кв. м. На пожаре были спасены 15 поросят, погибли 4 коровы, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших людей нет. На пожар от МЧС привлекались 7 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.