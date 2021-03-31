И все-таки закрыли. На территории студенческих общежитий завершили установку ограждения. Оно лишило жильцов седьмого и девятого домов по улице Университетской пешеходной дорожки.

И все-таки закрыли. На территории студенческих общежитий завершили установку ограждения. Оно лишило жильцов седьмого и девятого домов по улице Университетской пешеходной дорожки. Руководство ВлГУ устанавливало забор, исходя из антитеррористических требований Правительства. Тротуар неофициальный, поэтому университет без труда его закрыли. Только не взял во внимание, что людям придётся ходить по проезжей части. Другого пути больше нет.