Не существует четкой и строй нормы выпиваемого кофе, превышать который нельзя. Тем не менее, специалисты отмечают, что употреблять этот напиток следует с осторожностью. По словам диетолога ..

Не существует четкой и строй нормы выпиваемого кофе, превышать который нельзя. Тем не менее, специалисты отмечают, что употреблять этот напиток следует с осторожностью. По словам диетолога Антонины Стародубовой, лучше не злоупотреблять и не пить больше одной-двух чашей некрепкого или разбавленного молоком кофе, передает сайт .Она добавила, что другие специалисты рассчитывают норму потребления кофе исходя из рекомендации – не более трех микрограмм кофе на один килограмм веса. Это значит, что взрослый человек весом в 70 килограммов может позволить себе не более трех маленьких чашей эспрессо в день. Кроме того, важно учитывать личные особенности организма – повышенное давление, сердечно-сосудистые заболевания и другие.