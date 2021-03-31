Гулять с детьми в «Добросельском» парке Владимира – настоящее испытание. Маломощные коляски молодых мам не справляются с дорожным покрытием. Колеса вязнут в ледяном крошеве. И вместо

Гулять с детьми в «Добросельском» парке Владимира – настоящее испытание. Маломощные коляски молодых мам не справляются с дорожным покрытием. Колеса вязнут в ледяном крошеве. И вместо того, чтобы получать удовольствие, женщинам с детьми приходится учиться вождению по бездорожью. Алина Хрящева, жительница микрорайона «Доброе» Ну сейчас неудобство то, что сейчас не проехать на коляске, только на