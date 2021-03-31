Инспекторы ОГИБДД и ветераны посещают школы и детские сады.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району совместно с Советом ветеранов при ОМВД проводят уроки правового информирования для школьников и воспитанников детских садов. Накануне инспекторы отдела пропаганды ОГИБДД совместно с ветеранами посетили одну из местных школ.В ходе встречи вниманию учеников был представлен фильм по профилактике дорожного травматизма, после завершения которого состоялся диалог с полицейскими.Инспектор по пропаганде БДД разъяснила ребятам, какие штрафные санкции могут быть применены как к самим несовершеннолетним нарушителям, так и к их родителям при управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, а также при оставлении водителем места ДТП, участником которого он является.Председатель Совета ветеранов майор милиции в запасе Сергей Гусаров, рассказал школьникам о патриотических мероприятиях, проводимых ветеранами, о жителях Петушинского района, участвовавших в Великой Отечественной войне, показал на карте некоторые направления движения советских войск во время боевых действий. Особое внимание ветеран уделил рассказу о местах, в которых ведутся раскопки, продемонстрировал несколько найденных предметов, в частности саперную лопату.Ребята с большим вниманием слушали и задавали вопросы.Занятия по Правилам дорожного движения проходят и в детских садах района.На доступном для ребят языке полицейские рассказывают о том, когда в нашей стране появились первые машины, дорожные знаки и сформировались правила дорожного движения.Юным пешеходам разъясняют, почему необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, особенно - в темное время суток, при движении по улицам города, и какие последствия бывают, если эти меры предосторожности не соблюдать.