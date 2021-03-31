Полицейские проверили информацию о систематическом массовом посещении одной из квартир. Сообщалось о множестве лиц, предположительно находившихся там в состоянии опьянения...

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке Отряда "Гром" и при участии представителя ОС ГУ МВД России по г. Москве Юрия Шарковича провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Полицейские проверили информацию, поступавшую в том числе и общественникам, о систематическом массовом посещении одной из квартир элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице неизвестными. Сообщалось о множестве лиц, предположительно находившихся там в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили около 50 человек в возрасте от 19 до 30 лет. В помещении играла громкая музыка, на столах имелись спиртные напитки.С использованием служебной собаки ЦКС УВД по ЗАО квартира была обследована. В результате полицейские изъяли 5 свертков с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. Согласно проведенному исследованию одного из свертков в нем содержится наркотическое средство – кокаин, массой 0,80 грамма.Также при личном досмотре одного из молодых людей был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения. Согласно исследованию в нем содержится марихуана, массой 0,07 грамма.Установлена и опрошена хозяйка квартиры. Присутствовавшие граждане досмотрены, проверены по базам специального учета на подтверждение личности и причастности к ранее совершенным правонарушениям. Лица, предположительно находившиеся в состоянии наркотического опьянения, направлены на медицинское освидетельствование.В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93