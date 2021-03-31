Злоумышленник, имея доступ к аккаунту организации, умышленно совершал поездки по городу...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Марьино задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.В полицию обратился представитель медицинской организации с просьбой принять меры к бывшему сотруднику, который на протяжении нескольких недель пользовался услугами корпоративного такси в личных целях. За это время молодой человек осуществил более тысячи поездок. Сумма материального ущерба составила около 970 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого, ранее судимого жителя столицы, по месту жительства на улице Юных Ленинцев.Установлено, что злоумышленник, имея доступ к аккаунту организации, умышленно совершал поездки по городу.По данному факту дознанием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18