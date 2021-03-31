В пути девушке понадобилось выйти из машины, в это время злоумышленник воспользовался моментом и уехал с чужим имуществом...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное совместно с коллегами из УВД по ЮАО задержали подозреваемого в краже.В ОМВД России по району Чертаново Южное с заявлением обратился приезжий мужчина. С его слов стало известно о том, что неизвестный тайно похитил его имущество и денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель столицы, у которого была обнаружена и изъята часть похищенного. Как установили стражи порядка, потерпевший со спутницей в ходе движения на автомобиле попал в дорожно-транспортное происшествие. Во время оформления происшествия мимо на автомобиле такси проезжал злоумышленник, который предложил помощь. После оформления аварии заявитель вызвал эвакуатор и на нем повез свою машину в автосервис, а спутница с его личными вещами, сев в автомобиль злоумышленника, направилась следом. В пути девушке понадобилось выйти из машины, в это время злоумышленник воспользовался моментом и уехал с чужим имуществом.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22