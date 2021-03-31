Приём пациентов по новому адресу начался с 29 марта.

Филиал поликлиники Владимирской больницы №2 на улице Тракторной, 43 на время ремонта переехал в центральную поликлинику на улице Токарева, 3. Приём пациентов по новому адресу начался с 29 марта. Ремонтные работы завершатся до конца первого полугодия 2022 года, после чего структурное подразделение на улице Тракторной возобновит свою работу.Как сообщил главный врач учреждения здравоохранения Михаил Суханов, в филиале поликлиники предстоит заменить инженерные коммуникации, провести отделочные работы и перепланировку помещений в соответствии с современными требованиями. Кроме того, будет закуплена новая мебель и отремонтирована входная группа.Помимо смены места дислокации филиала поликлиники также состоялся переезд сектора опеки и попечительства Департамента здравоохранения Владимирской области, который располагался в корпусе на улице Тракторной. Структурное подразделение ведомства переехало в здание на улице Мира, 37.