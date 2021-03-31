Политолог Андрей Золотарев высказался о видеоконференции по Донбассу без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Политолог Андрей Золотарев высказался о видеоконференции по Донбассу без участия президента Украины Владимира Зеленского.Во вторник, 30 марта, состоялась встреча лидеров России, Германии и Франции в режиме онлайн. Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ряд важных вопросов, в том числе и обострение конфликта в Донбассе. Стороны пришли к выводу о безальтернативности Минских договоренностей.Беседа прошла без участия президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт Андрей Золотарев назвал это "тревожным сигналом для Киева". Формула "Ничего об Украине без Украины", которую впервые ввел экс-президент Петр Порошенко, может перестать иметь какую-либо силу.Аналитик предположил, что не получил приглашения к участию в беседе из-за нежелания идти на компромиссы по урегулированию ситуации в Донбассе. По мнению Золотарева, это в будущем может привести к тому, что конфликт на юго-востоке Украины будут решать без Киева."Факт подобных переговоров такую перспективу приближает", – подчеркнул он.Ранее встречу "нормандской тройки" прокомментировал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Политик заявил, что Владимир Зеленский . Россия решила поставить на президенте Украины "жирную точку" после его отказа выполнять Минские договоренности.