Представитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов назвал недопустимыми обвинения экспертов ООН на тему российского присутствия в ЦАР.

Представитель "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) Александр Иванов назвал недопустимыми обвинения экспертов ООН на тему российского присутствия в ЦАР.Он считает выводы экспертной группы ООН необоснованными, искажающими реальную ситуацию. Заявление Александра Иванова было опубликовано в его в среду, 31 марта.«Сегодня вышло заявление группы независимых экспертов ООН, в котором содержатся необоснованные обвинения против российских инструкторов, обучающих армию в ЦАР. Эту информацию начали распространять различные СМИ. Я считаю, что подобные обвинения недопустимы и искажают реальную ситуацию. В ближайшее время мы отправим официальные письма и будем добиваться опровержения недостоверных сведений, — отметил Иванов.Статья, основанная на выводах экспертов ООН, была опубликована изданием The Guardian. Она касается деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, которые несколько лет занимаются обучением правительственной армии.Инструкторы СОМБ действуют в ЦАР открыто и по договору с властями. Ранее Иванов вбросы о российских инструкторах в ЦАР реакцией на их успехи.