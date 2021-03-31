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<a href="https://33live.ru/novosti/31-03-2021-pri-vzryve-v-nizhnem-novgorode-postradal-chelovek.html" target="_blank">При взрыве в Нижнем Новгороде пострадал человек</a> - В сушильной камере на заводе НПК Комплекс при производстве трансформаторов произошел взрыв, передает . В результате ЧП пострадал один работник. Его доставили в больницу с ..