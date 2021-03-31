Проект восстановления здания владимирской драмы обсуждают в еженедельном режиме. Главная задача - возродить театр из пепла.

Проект восстановления здания владимирской драмы обсуждают в еженедельном режиме. Главная задача - возродить театр из "пепла".Напомним, большой пожар во Владимирском академическом произошёл 29 июня прошлого года. Сгорели большая сцена и зрительный зал. Всё это время артисты вынуждены играть на других площадках. В родном доме задействована только малая сцена.На этой неделе специальная рабочая группа провела очередное совещание. Разработка проекта восстановления здания идёт с опережением сроков. Кто стал подрядчиком? В чём сложность проекта? Что в перечне необходимых работ? И как общая беда ещё больше сплотила труппу владимирской драмы?Об этом уже в следующих выпусках Вестей.