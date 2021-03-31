Политик Алексей Журавко рассказал, почему переговоры по Донбассу прошли без президента Украины Владимира Зеленского.

Политик Алексей Журавко рассказал, почему переговоры по Донбассу прошли без президента Украины Владимира Зеленского.В минувший вторник, 30 марта, состоялись переговоры лидеров России, Франции и Германии. Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель побеседовали в формате видеоконференции. Одной из главных тем обсуждения стала эскалация конфликта в Донбассе.Примечательно, что Владимира Зеленского не пригласили к участию в разговоре. На случившееся отреагировала его пресс-секретарь Юлия Мендель. Она отметила, что украинский лидер поддерживает связь со всеми странами "нормандского формата", и никакие решения в отношении Украины не будут приниматься втайне от нее.Свое мнение о ситуации высказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. В разговоре с РИА ФАН политик заявил, что украинский президент полностью себя дискредитировал. "Россия поставила жирную точку на Зеленском, как это ранее произошло и с Порошенко", – подчеркнул он.По словам эксперта, Кремлю надоело, что Украина не спешит выполнять Минские соглашения и продолжает обманывать страны, входящие в "нормандскую четверку". Журавко добавил, что Москва стала хуже относиться к Киеву после обвинений во вмешательстве во внутренние дела."Россия послала Франции и Германии сигнал – Берлин и Париж должны успокоить ", – заключил политик.