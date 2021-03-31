В ближайшие выходные – 3 и 4 марта – в европейскую часть России вернутся заморозки, передает . Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до пяти градусов мороза. ..

В ближайшие выходные – 3 и 4 марта – в европейскую часть России вернутся заморозки, передает . Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до пяти градусов мороза. Продлится такое состояние до конца недели.