В ближайшие выходные – 3 и 4 марта – в европейскую часть России вернутся заморозки, передает . Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до пяти градусов мороза. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/31-03-2021-rossiyan-predupredili-o-novyx-zamorozkax.html" target="_blank">Россиян предупредили о новых заморозках</a> - В ближайшие выходные – 3 и 4 марта – в европейскую часть России вернутся заморозки, передает . Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до пяти градусов мороза. ..
[url=https://33live.ru/novosti/31-03-2021-rossiyan-predupredili-o-novyx-zamorozkax.html]Россиян предупредили о новых заморозках[/url] - В ближайшие выходные – 3 и 4 марта – в европейскую часть России вернутся заморозки, передает . Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до пяти градусов мороза. ..