«Ростелеком» подключил к услуге «Комплексное видеонаблюдение» три десятиэтажные новостройки на проспекте Строителей во Владимире. Внешнее видеонаблюдение обеспечено 19 антивандальными ..

«Ростелеком» подключил к услуге «Комплексное видеонаблюдение» три десятиэтажные новостройки на проспекте Строителей во Владимире. Внешнее видеонаблюдение обеспечено 19 антивандальными камерами, расположенными на фасадах домов. Камеры объединены в единую экосистему, доступ к которой получили представители управляющей компании и собственники квартир. С помощью мобильного приложения можно присматривать за детьми на игровой площадке или, например, заранее найти парковочное место при подъезде к дому. Видеонаблюдение является одним из компонентов платформы «Ростелеком Ключ».Изображение с видеокамер доступно для просмотра со всех устройств, подключенных к интернету как в режиме реального времени, так и в записи из архива. Камеры с ночной инфракрасной подсветкой, широким углом обзора и датчиком движения записывают видео в режиме день-ночь. Видеоархив с возможностью выгрузки доступен в облаке семь дней.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Дома на проспекте Строителей стали первыми, которые мы подключили к "Комплексному видеонаблюдению”. Для оптимизации затрат компания "Ростелеком” предлагает сервисную схему оказания услуги. Все расходы, включая монтаж оборудования и пусконаладочные работы, мы берем на себя. Кроме того, обеспечиваем плановый мониторинг и поддержку 24/7 при любых технических проблемах. А при необходимости, если случилась поломка, просто заменим камеру на работоспособную. Более того, сама экосистема цифровых сервисов для многоквартирных домов не ограничивается только видеонаблюдением: она намного шире и включает в себя гораздо больше сервисов. Система в целом развивается и подстраивается под интересы и потребности жителей, поэтому число подобных услуг будет только расти».Дмитрий Кириллов, директор УК ООО «Квартал» г. Владимира:«Видеонаблюдение дисциплинирует жителей и гостей, обеспечивая, в свою очередь, чистоту и порядок в доме. Мы можем удаленно контролировать время работ по уборке подъездов или придомовой территории и вывоз мусора. Говоря о преимуществах дистанционного видеомониторинга, прежде всего, необходимо отметить возможность с легкостью и на любом расстоянии контролировать удаленный объект и, исходя из получаемых данных, оперативно принимать управленческие решения. Фиксировать и решать проблемы стало намного проще».«Ростелеком Ключ» — это система управления домом, включающая в себя сервисы «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум», «Телеметрия и многое другое. Все услуги доступны как для строящегося, так и для уже заселенного жилья.Дополнительную информацию о комплексном подключении цифровых услуг связи можно получить в группе по работе с застройщиками и управляющими компаниями филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях по телефонам: 8 920 627-37-37, 8 901 141-52-02.