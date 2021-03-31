В регионе рост затронет более 28 тысяч человек.

С 1 апреля во Владимирской области социальные пенсии повысят на 3,4%. В регионе рост затронет более 28 тысяч человек. Таким образом, средний размер выплаты составит 5797 рублей, а для детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства - почти 14 тысяч рублей. Об этом сообщили Пенсионном фонде.Социальные пособия получают граждане, у которых нет подтверждённого стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии. Также на неё имеют право инвалиды и дети, потерявшие одного или обоих родителей.В случае, если социальная пенсия ниже прожиточного минимума, человек получает доплату.«Во Владимирской области доплату к социальной пенсии получают 2166 жителей», - отметили в обладминистрации.Добавим, что с 1 апреля также будут проиндексированы пенсии военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.