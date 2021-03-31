С заявлением в полицию обратилась жительница Камешковского района. Она сообщила, что с банковского счета ее умершей матери похитили 400 тысяч рублей. В ходе расследования было установлено,

С заявлением в полицию обратилась жительница Камешковского района. Она сообщила, что с банковского счета ее умершей матери похитили 400 тысяч рублей. В ходе расследования было установлено, что жительница Владимира ухаживала какое-то время за пенсионеркой. Пожилая женщина оформила на сиделку доверенность, но которой последняя могла снимать деньги со счета, чтобы покупать продукты и лекарства. Но вскоре