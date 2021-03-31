Во время прогулки по южной лужайке Белого дома овчарка президента США Джозефа Байдена по кличке Мейджор набросилась на человека, передает телеканал . Пострадавшего – им оказался ..

Во время прогулки по южной лужайке Белого дома овчарка президента США Джозефа Байдена по кличке Мейджор набросилась на человека, передает телеканал "". Пострадавшего – им оказался работник службы национальных парков США – осмотрели врачи. Сообщается, что серьезных травм в ходе нападения он не получил. Сообщается, что это не первый раз, когда питомец Байдена кусает людей.