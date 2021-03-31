Чтобы скрыть факт их отсутствия на рабочем месте, вносил в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения.

Региональный Следком по материалам регионального УФСБ возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего бывшего начальника отдела по конвоированию УИН по Владимирской области. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.По версии следствия, с октября 2016 года по сентябрь 2019 года подозреваемый незаконно привлекал к строительным работам на своем садовом участке двоих подчиненных ему сотрудников.При этом, чтобы скрыть факт их отсутствия на рабочем месте, вносил в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о том, что данные сотрудники находились на рабочем месте и исполняли свои должностные обязанности.Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с ОСБ регионального УФСИН.