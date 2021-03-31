Сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении был задержан мужчина 1995 года рождения...

Как сообщалось ранее,на ул. Адмирала Корнилова, пос. Мосрентген между водителями такси возник конфликт, в результате которого они нанесли друг другу различные ранения. Впоследствии тело одного из мужчин было обнаружено в автомобиле на ул. Большая Очаковская.В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении был задержан мужчина 1995 года рождения.В настоящее время он будет доставлен в следственные органы для проведения следственных действий и принятия решения по существу.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве