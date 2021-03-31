При обследовании квартиры задержанного полицейские в одной из комнат обнаружили оборудованный шкаф со специальным освещением, в котором находились горшки с растениями...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 32-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном культивировании растений, содержащих наркотическое средство», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе отработки оперативной информации сотрудниками полиции выявлена квартира на Алтуфьевском шоссе, в которой осуществлялось выращивание наркосодержащих растений. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний житель столицы.При обследовании квартиры задержанного полицейские в одной из комнат обнаружили оборудованный шкаф со специальным освещением, в котором находились горшки с растениями. Согласно проведенному исследованию изъятые 29 куста являются наркосодержащими растениями – коноплей.Установлено, что задержанный занимался культивированием наркотических растений для собственного употребления.Отделом дознания ОМВД России по району Отрадное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29