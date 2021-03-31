Заседание прошло в администрации города Владимира.

В администрации города Владимира состоялось заседание антинаркотической комиссии. В заседании принял участие заместитель начальника УНК УМВД России по Владимирской области Андрей Лёвин и сотрудники городского УМВД, работающие по линии противодействия незаконному обороту наркотиков.В своих выступлениях сотрудники полиции отметили, что в 2020 году увеличилось количество преступлений данной категории, выявленных правоохранителями на территории областного центра. Полицейские в регулярном режиме ведут мониторинг и отрабатывают наиболее проблемные районы, выявляют лиц, занимающихся незаконным распространением запрещенных веществ, и ликвидируют наркопритоны. Также отмечена успешная совместная работа полиции и городского муниципалитета в уничтожении надписей пронаркотической направленности и в решении вопросов профилактики.Участники заседания акцентировали внимание на важности усиления уже принимаемых мер по борьбе с наркоманией всеми субъектами профилактики и обсудили дополнительные направления работы, которые могут быть эффективными.