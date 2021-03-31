Почему проект глобальной реконструкции владимирского стадиона Торпедо закончился пшиком, спустя полгода после его анонса?
Почему проект глобальной реконструкции владимирского стадиона Торпедо закончился пшиком, спустя полгода после его анонса?
В каком состоянии сейчас находятся трибуны, возведённые в восьмидесятые годы прошлого века? Какая судьба может ждать главное спортивное сооружение региона в ближайшие годы? Расскажем в следующих выпусках "Вестей" . Не пропустите.
Александр Гаврилов, спортивный журналист:
- Я с утра пришел на стадион, побегал по беговым дорожкам и сильно сомневался, что можно за один день всё снести. Вечером я решил заглянуть- я жил напротив стадиона Торпедо и глазам своим не поверил. Вы можете себе представить - от трибун вообще ничего не осталось!