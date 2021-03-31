Почему проект глобальной реконструкции владимирского стадиона Торпедо закончился пшиком, спустя полгода после его анонса?

Почему проект глобальной реконструкции владимирского стадиона Торпедо закончился пшиком, спустя полгода после его анонса?В каком состоянии сейчас находятся трибуны, возведённые в восьмидесятые годы прошлого века? Какая судьба может ждать главное спортивное сооружение региона в ближайшие годы? Расскажем в следующих выпусках "Вестей" . Не пропустите.Александр Гаврилов, спортивный журналист:- Я с утра пришел на стадион, побегал по беговым дорожкам и сильно сомневался, что можно за один день всё снести. Вечером я решил заглянуть- я жил напротив стадиона Торпедо и глазам своим не поверил. Вы можете себе представить - от трибун вообще ничего не осталось!