Регистрация на четвертый сезон конкурса управленцев Лидеры России началась в среду, 31 марта. Участникам предстоит выбрать восемь тематических треков.

Регистрация на четвертый сезон конкурса управленцев "Лидеры России" началась в среду, 31 марта. Участникам предстоит выбрать восемь тематических треков.Запуск нового сезона конкурса поддержал президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".Главный приз проекта – возможность получить в наставники лучших управленцев страны, отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Конкурс "Лидеры России" поможет участникам усовершенствовать свой опыт, знания и навыки, уверен он."Если вы чувствуете в себе силу управленца, если вы считаете себя лидером, способным брать на себя ответственность и за свою жизнь, и за жизнь окружающих. Если вы хотите менять не только свою жизнь, но и жизнь своей страны, своих родных и близких, своего города, то этот конкурс для вас", – подчеркнул Кириенко.В четвертом сезоне участников ждут новые тесты, методология, структура, рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Упор делается на профессионалов, досконально знающих сферы своей деятельности, отметил он.Комиссаров напомнил, что за три года на конкурс подано 660 тысяч заявок из всех российских регионов и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, 313 – победителями. 270 конкурсантов получили назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах, уточнил он."Среди участников два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений", – рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей".Четвертый сезон конкурса разделен на восемь треков. Шесть из них основные: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Два дополнительных направления – международный и студенческий треки. Участники могут выбрать только один.Для тестирования разработан новый банк вопросов. "Мы дадим возможность всем участникам, которые записали видеоинтервью, пройти все тесты, и уже по совокупному результату всех тестов мы определим лучших, кто будет допущен к следующему этапу – тестам треков», – сказал председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.В 2020 году одним из самых востребованных направлений стала "Наука". Высокие назначения по такой специализации получил уже 21 участник.Востребован и трек здравоохранение. В нем могут участвовать руководители до 55 лет с высшим медицинским образованием и опытом работы не менее двух лет.По словам Алексея Комиссарова, сегодня как никогда важны грамотные управленцы в IT-сфере. Цель трека "Высокие технологии" – выявить специалистов, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. Участвовать могут граждане до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет.Новым треком станет "Культура". Наставниками будут ведущие управленцы в этой сфере: глава правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский и другие.«Такой шанс выпадает, может быть, раз в жизни. Надо им воспользоваться по полной», – сказал художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.Регистрация на конкурс продлится до 26 апреля. До середины июня пройдут дистанционные испытания. В конце лета и начале осени начнутся полуфиналы треков. Суперфинал состоится в марте 2022 года.