Вечером 30 марта после продолжавшегося несколько часов штурма в собственном доме в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах погиб 61-летний Владимир Барданов. Специалисты до сих ..

Вечером 30 марта после продолжавшегося несколько часов штурма в собственном доме в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах погиб 61-летний Владимир Барданов. Специалисты до сих пор не могут понять, что толкнуло пенсионера на ожесточенное сопротивление сотрудникам поравоохранительных органов. Было принято решение провести ему посмертную психиатрическую экспертизу, передает . Известно, что на территории рядом с особняком бывшего предпринимателя были вольеры с медведями и тиграми. В последнее время у мужчины появились финансовые проблемы.