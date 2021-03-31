Ущерб, нанесённый окружающей природе, был оценён в 80 тысяч рублей.

В Судогодском районе задержан 58-летний владимирец, который застрелил беременную лосиху. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Напомним, что в текущее время года отстрел лосей запрещен. Ущерб, нанесённый окружающей природе, был оценён в 80 тысяч рублей.В отношении браконьера возбуждено уголовное дело. Охотник сознался в убийстве животного.Напомним, что буквально сегодня мы о мужчине, который проведёт три года в колонии-поселении за