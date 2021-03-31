Жители убедили её не сдавать мандат.

Депутат Ковровского горсовета Светлана Кокурина по «многочисленным просьбам избирателей» отозвала заявление о сложении полномочий.Напомним, в начале марта было объявлено, что она покидает парламент города оружейников из-за утраты доверия к председателю Анатолию Зотову, главе администрации Елене Фоминой и прокуратуре Коврова.По мнению народной избранницы, власти замалчивают городские проблемы.Однако к концу марта Светлана Кокурина передумала сдавать депутатский мандат.«За последние две недели я получила много сообщений со словами поддержки от жителей. Они пишут, что верят в меня, что можно сделать город лучше. Горожане уверены, что на посту депутата я смогу принести больше пользы. Администрация не сможет замолчать большую часть проблем. Сейчас я не имею морального права уйти», - прокомментировала она своё решение нашим коллегам из «Зебра ТВ».