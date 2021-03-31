Это план основных мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием юбилея, дополнительные мероприятия по развитию инфраструктуры Суздаля, а также стратегия пространственного развития, объёмно-пространственный регламент, дизайн-проекты благоустройства общественных пространств города-музея.

Это план основных мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием юбилея, дополнительные мероприятия по развитию инфраструктуры Суздаля, а также стратегия пространственного развития, объёмно-пространственный регламент, дизайн-проекты благоустройства общественных пространств города-музея.Заявлено, что регион готов помочь местным властям с капремонтом двух мостов и выполнением других инфраструктурных задач. В частности, уже предусмотрено финансирование разработки проектно-сметной документации на благоустройство части парка имени 950-летия города, оборудование платной парковки и перехватывающих парковок. К слову, развитие парковочного пространства Суздаля стало важной частью «дорожной карты» дополнительных юбилейных мероприятий.В ближайшее время планируется провести в Суздале инвентаризацию зданий, сооружений и земельных участков всех форм собственности на предмет необходимости выполнения благоустройства земельных участков или ремонта фасадов домов. Готовятся предложения о создании в городе новых точек притяжения, строительстве современных социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры.Министерству культуры РФ поручено по заявке от региона организовать проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия ансамбля Ризоположенского монастыря − на колокольне, стенах и башнях. До 5 мая 2024 года Минкультуры России совместно с Новым банком развития (Банк развития БРИКС) должны завершить мероприятия, предусмотренные подпроектом «Совершенствование инфраструктуры музея под открытым небом г. Суздаль» проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений».Фото