Детские сады по вине поставщиков получили пищу, опасную не только для маленьких детей, но и для взрослых.

Ковровская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при организации питания детей в учреждениях дошкольного образования.В январе-феврале 2021-го предприниматель Кудрявцев поставил в детские сады № 19 и № 32 Коврова компотную смесь с сухофруктами. В ней обнаружили плесень и мусор, а также были привезены консервированные томаты, помятые из-за нарушений герметичности крышек. Все вышеперечисленное могло привести к угрозе детскому здоровью.Нарушения были допущены из-за ненадлежащей организации. Устранение нарушений было взято на контроль, а индивидуальному предпринимателю и заведующим детских учреждений внесены представления, находящиеся на рассмотрении.Фото