Сотрудникам МЧС удалось спасти 15 поросят.

В 01:38 31 марта в ведомство поступило сообщение о пожаре. В Гусь-Хрустальном районе в деревне Нечаевская на улице Колхозной горела животноводческая ферма.По прибытию пожарных к месту ЧП наблюдалось открытое горение части сельхозпредприятия. Спасатели не дали огню распространиться по всему зданию, и потушили пламя на площади 800 квадратных метров.Как уточнили в пресс-службе МЧС, удалось спасти 15 поросят, но погибли четыре коровы. Среди людей жертв нет.К ликвидациии возгорания привлекались 7 единиц техники, 17 человек личного состава.