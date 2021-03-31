Ковровские прокуроры проверили, соблюдают ли дошкольные образовательные учреждения требования по организации питания детей. Выяснилось, что нет. В детских садах №19 и №32 города Коврова

Ковровские прокуроры проверили, соблюдают ли дошкольные образовательные учреждения требования по организации питания детей. Выяснилось, что нет. В детских садах №19 и №32 города Коврова представители надзорного ведомства обнаружили некачественные продукты питания. В компотных смесях из сухофруктов они нашли мусор и плесень, а в банках с консервированными помидорами была нарушена герметичность крышек. Использование этих продуктов могло