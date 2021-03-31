Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и возвращено законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 (кража).В начале февраля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратилась 33-летняя местная жительница, сообщившая, что из ячейки камеры хранения сетевого магазина похищен оставленный ею пакет с планшетом, зарядным устройством и очками. Общая сумма ущерба составила около 30 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке.В результате по подозрению в причастности к хищению в этот же день был задержан 53-летний ранее судимый местный житель.Установлено, что фигурант, случайно открыв не свою ячейку, увидел чужой пакет, но не стал искать владельца или обращаться к персоналу магазина, а похитил имущество.Свою вину в совершении преступления мужчина признал полностью.Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и возвращено законному владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.