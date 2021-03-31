Петушинский районный суд вынес приговор четверым местным жителям. Лица цыганской народности осуждены за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, а также за предоставление помещения

Петушинский районный суд вынес приговор четверым местным жителям. Лица цыганской народности осуждены за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, а также за предоставление помещения для потребления наркотических средств. Судом установлено: преступная группировка организована в 2017 году с целью масштабного сбыта наркотических веществ. А именно гашиша и карфентанила. Последний, по данным «Wikipedia», в пять тысяч раз