В подмосковной Коломне женщина до смерти избила своего супруга. Спустя несколько дней она была арестована. Следователи установили, что 54-летняя женщина поссорилась с мужем, когда они ..

В подмосковной Коломне женщина до смерти избила своего супруга. Спустя несколько дней она была арестована.Следователи установили, что 54-летняя женщина поссорилась с мужем, когда они находились в частном доме в селе Чанки. В ходе конфликта она нанесла мужчине множество ударов ногами, после чего пострадавший скончался на месте. На допросе преступница созналась в содеянном, передаёт интернет-издание "".