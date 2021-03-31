Полицейские задержали 58-летнего владимирца, который в Судогодском районе занимался незаконной охотой. На прошлой неделе правоохранители обнаружили в лесу убитую самку лося. Она оказалась

Полицейские задержали 58-летнего владимирца, который в Судогодском районе занимался незаконной охотой. На прошлой неделе правоохранители обнаружили в лесу убитую самку лося. Она оказалась беременной, на шее у животного были видны пулевые отверстия. В пресс-службе полиции поясняют, что в это время года отстрел лосей запрещен по правилам охоты. В итоге Госинспекции по охране и использованию животного