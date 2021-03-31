Из-за звонка о заложенной в мэрии Сургута бомбы посетителей и работников пришлось вывести из здания, передает . Сотрудников на время перевели в помещение городской филармонии по соседству. ..

Из-за звонка о заложенной в мэрии Сургута бомбы посетителей и работников пришлось вывести из здания, передает . Сотрудников на время перевели в помещение городской филармонии по соседству. На месте работают экстренные службы.