Альбом «Прогулка по старому Владимиру» готовили около полугода.

Альбом «Прогулка по старому Владимиру» готовили около полугода.Экскурсия по страницам альбома начнется у Золотых ворот и продолжиться вдоль Большой Московской. Благодаря рисункам с особой текстурой слабовидящее люди смогут увидеть и почувствовать достопримечательности города. У рисунков особое и цветовое решение черным обозначены более объемные фигуры, серым – более плоские. На страницах издания так изображены Троицкая церковь, Дом Дюнанта, Дом губернатора, Старая аптека, Палаты, Успенский и Дмитриевский соборы. Путеводитель был создан в рамках проекта «Туризм без барьеров», несколько экземпляров нового издания для работы со слепыми предадут в ВлГУ, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Владимирская областная специальная библиотека для слепых, Школа-интернат для слепых и слабовидящих и Музей ложки.