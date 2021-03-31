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- Вместо масштабного обновления - брошен на произвол судьбы. Почему стадион "Торпедо" остался без реконструкции?- Праймериз набирает всё больше желающих. Кто хочет представлять интересы жителей региона в Госдуме?- И добро пожаловать в палеозой. Необычное путешествие в мир динозавров и других первобытных животных.Итоги среды корреспонденты «Вестей» подведут в 21.05. Не пропустите!Также добавим, что ГТРК «Владимир» с 1 апреля увеличивает объем вещания. И это не шутка! Новый выпуск «Вестей» смотрите в 9.35 на канале «Россия».