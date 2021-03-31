В клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.

Вакцина против коронавирусной инфекции животных сорбированная инактивированная «Карнивак-Ков»», разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных.«В клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», – сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.Ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. «На сегодняшний день этот показатель составляет не менее 6 месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных», – добавил Савенков.Вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к COVID-19. Случаи выявления этого заболевания зарегистрированы во многих странах мира. Зарубежные государства на еженедельной основе информируют о фактах заражения животных Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ). Например, на прошлой неделе МЭБ получило сведения . Неделей ранее официальные источники . В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек новой коронавирусной инфекцией: в Москве и Тюмени.В 2020 году фиксировались массовые выявления COVID-19 на норковых фермах. В частности, заражения мутировавшим вирусом были обнаружены в большинстве звероводческих хозяйств Дании, в связи с чем власти страны приняли решение о массовом уничтожении этих животных.Применение вакцины, по мнению российских ученых, может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя.При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, необходимо подчеркнуть, что животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, которые являются отличным от COVID-19.В связи с регистрацией случаев заболевания животных COVID-19 во многих странах мира, вакцину, разработанную ФГБУ «ВНИИЗЖ», планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к «Карнивак-Ков» проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура.Фото предоставлено информационным порталом «»