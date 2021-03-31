На владимирское кафе по доставке роллов пожаловался местный житель. Что именно его не устроило, в надзорных органах не сообщается. Однако на основании его обращения была организована

На владимирское кафе по доставке роллов пожаловался местный житель. Что именно его не устроило, в надзорных органах не сообщается. Однако на основании его обращения была организована совместная внеплановая проверка регионального Управления Роспотребнадзора и областной прокуратуры. В результате выяснилось, что предприятие общественного питания не соблюдало ряд санитарных требований. Пищевая продукция принималась без маркировки и сопроводительных документов.