В медучреждении заменят инженерные коммуникации, запланированы отделочные работы и перепланировка помещений. Кроме того, закупят новую мебель и отремонтирую входную группу.

Филиал поликлиники Владимирской больницы №2, расположенный на улице Тракторной, на время ремонта переехал в Центральную поликлинику на Токарева. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе Белого дома.«В медучреждении заменят коммуникации, запланированы отделочные работы и перепланировка помещений. Кроме того, закупят новую мебель и отремонтирую входную группу», - уточнил главврач больницы Михаил Суханов.Ремонт завершится до конца первого полугодия 2022 года. Приём пациентов на новом месте начался с 29 марта.Помимо филиала поликлиники на улицу Мира, 37 переехал сектор опеки и попечительства департамента здравоохранения, который также располагался в корпусе на улице Тракторной.