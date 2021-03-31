Средства потратят на замену инженерных коммуникаций, ремонт фасадов, кабинетов врачей, санитарных комнат, благоустройство прилегающей территории.

Во Владимире на капремонт и оснащение поликлинических корпусов ОДКБ выделено около 240 млн рублей. Средства потратят на замену инженерных коммуникаций, ремонт фасадов, кабинетов врачей, санитарных комнат, благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщили в обладминистрации.Для нужд учреждения и его подразделений закуплены современные лабораторные анализаторы, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование. На очереди – приобретение нового магнитно-резонансного томографа. Добавим, что бассейн в больнице откроется после ремонта в четвёртом квартале текущего года.В настоящее время дети с неврологическими заболеваниями на базе Областной детской клинической больницы могут пройти нейросонографию, транскраниальную и ультразвуковую допплерографию, рутинную электроэнцефалографию, трёхчасовой ЭЭГ, мониторинг сна, лабораторное общеклиническое, биохимическое и иммунологическое обследование, рентгенодиагностику, компьютерную томографию.Уже более полугода работает выездная паллиативная служба ОДКБ, которая оказывает специализированную медицинскую помощь детям на дому. При необходимости организуются выездные консультации узких специалистов.