В 2021 году оздоровительная кампания пройдёт в три смены.

Во Владимире начали приём заявлений на путевки для летнего отдыха детей в центрах отдыха «Дружба» и «Икар». В 2021 году оздоровительная кампания пройдёт в три смены:— с 7 по 27 июня в «Дружбе», с 8 по 28 июня в «Икаре»;— с 1 по 21 июля в «Дружбе», со 2 по 22 июля в «Икаре»;— с 25 июля по 14 августа в «Дружбе», с 26 июля по 15 августа в «Икаре».Подать документы можно в «Службе сопровождения муниципальных реестров и оказания муниципальных услуг», которая расположена по адресу: Октябрьский проспект, дом №47, 4 этаж. Заявления принимаются в будни с 08:30 до 17:00.При себе необходимо иметь паспорт, копию свидетельства о рождении или паспорт ребенка.По всем интересующим вопросам можно обращаться в офис ДЮЦО «Дружба» и «Икар»: улица Михайловская, дом №24. С 8:30 до 17:00.