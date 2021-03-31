Директор департамента спорта Алексей Сипач обмолвился, что северная трибуна стадиона «Торпедо» - в аварийном состоянии.

Почему проект глобальной реконструкции владимирского стадиона “Торпедо” закончился пшиком, спустя полгода после его анонса? Еще недавно речь шла о миллиардных вложениях, а сейчас нет средств даже на текущий ремонт. В ситуации разбирался Никита Тарбеев.Евгений Дурнев, директор спорткомплекса «Торпедо»: «Это планировался совершенно новый объект, десятитысячник, где были бы учтены все меры безопасности и комфорта для болельщиков».Евгений Дурнев, директор спорткомплекса «Торпедо» рассказывает, каким бы мог быть главный стадион региона, но каким он, вероятно, уже не станет: крытые трибуны, беговые дорожки, новая входная группа, а вокруг арены целый спортивный городок со смотровыми площадками, зонами отдыха и парком. Новое здание должен был получить и дворец спорта.Евгений Дурнев, директор спорткомплекса «Торпедо»: «Целый год обсуждали концепцию и все улучшения, которые можно тут затронуть этой земли - это были совместные решения. На самом деле получилось бы очень красиво».О начале реализации проекта областные чиновники торжественно объявили летом прошлого года. Ориентировочная стоимость реконструкции спорткомплекса составила порядка двух миллиардов рублей - пятьсот миллионов от областного бюджета, остальную часть суммы планировалось получить из федеральной казны. А вот о сворачивании проекта никто официально заявлять не стал. Директор департамента спорта Алексей Сипач обмолвился, что северная трибуна стадиона «Торпедо» - в аварийном состоянии, и специалисты «Владимиргражданпроекта» сейчас решают, целесообразно ли её реконструировать. И это при том, что уже вроде как принято решение возводить новый стадион. В итоге неожиданно выяснилось, что проект реконструкции так и не принят, а зарезервированные средства пойдут на другие цели. В пресс-службе администрации области ситуацию прокомментировали лишь в письменном виде."Проектно-сметная документация по вышеназванному объекту не разработана. По информации ГАУ ВО «Облстройзаказчик», ведётся процедура расторжения вышеперечисленных контрактов. Оплата работ по данным контрактам подрядчику не производилась."Занималась проектом владимирская компания "Абсолют Проект". Там с такой формулировкой не согласны и в случае расторжения контрактов намерены обратиться в суд. Разработка шла два года, за это время несколько раз менялись вводные - изначально планировалось лишь реконструировать уже существующие трибуны, но в двадцатом году было решено строить новый стадион. Как рассказывает гендиректор компании-проектировщика, проект был разработан, но по каким-то причинам «зачехлён» «Облстройзаказчиком».Екатерина Короткова, гендиректор компании «Абсолют проект»: «Сейчас у нас полный комплект по двум контрактам сдан документации. По условиям обоих контрактов заказчик обязан их передать в госэкспертизу, что в принципе они должны были сделать уже давно. Но при этом их задача последние полгода заключалась в том, что они что они проверяли комплектность, запятые, ошибки, а не пытались подать в экспертный орган».«Облстройзаказчику» сейчас, к слову - не до проекта, . В итоге синица в руке превратилась в разбитое корыто - ни нового стадиона, ни капремонта старого...За свою историю главная спортивная арена города меняла свой облик уже несколько раз. Уникальное архивное видео - вот так выглядел стадион в шестидесятые годы - после первой реконструкции: летом футбольное поле и беговые дорожки, зимой - каток и горнолыжный склон. Второе преображение должно было случиться в преддверии московской олимпиады в 78-ом году. Во время майского субботника трибуны полностью разобрали. Александр Гаврилов - голос стадиона «Торпедо» - тридцать лет он проработал здесь диктором - в том субботнике принимал непосредственное участие.Александр Гаврилов, спортивный журналист: «Я с утра пришел на стадион, побегал по беговым дорожкам и сильно сомневался, что можно за один день всё снести. Вечером я решил заглянуть - я жил напротив стадиона «Торпедо» и глазам своим не поверил. Вы можете себе представить - от трибун вообще ничего не осталось!»Но денежные средства на новый стадион выделены не были и строительство растянулось почти на десять лет. Свой современный вид арена приняла лишь в восемьдесят восьмом году.Когда начнётся новая реконструкция «Торпедо» и сколько времени она займёт сейчас ответить не может никто. Эксперты «Владимиргражданпроекта» должны дать новое заключение о возможности дальнейшей эксплуатации арены, после чего цикл, то есть поиск средств и разработка нового проекта, вероятно, начнётся заново...Никита Тарбеев, Семён Карпов«Вести-Владимир»