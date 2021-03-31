Об этом народные избранники рассказали в ходе заседания городского парламента.

Во Владимире совет народных депутатов принял решение о создании в областном центре Сталинградского бульвара. Об этом народные избранники рассказали в ходе заседания городского парламента.Дата начала строительства пока не называется. Его возведут на территории, на которой в годы войны располагались окопы и противотанковые рвы - в микрорайоне Сновицы-Веризино.Первоначально планировалось воспроизвести Сталинградскую улицу, но после заседания топонимической комиссии было решено строить бульвар.